Prolifération de la végétation et précipitations abondantes: la SNCF mise au défi d'adapter son réseau

Partager:

Sur une pente abrupte, de grands filets en métal retiennent les arbres morts qui s'affaissent un peu plus haut: avec la récurrence des sécheresses et des maladies qui attaquent les racines, ils se décrochent plus facilement et menacent cette voie ferrée du Doubs, qui passe en contrebas. Sur la "ligne des Horlogers", qui transporte quotidiennement 2.000 voyageurs entre Besançon et la frontière suisse, la SNCF est contrainte comme partout ailleurs d'adapter son réseau aux conséquences du changement climatique.

"En 2023, les trains ont eu 3.600 minutes de retard cumulé dans la vallée du Doubs, en grande partie à cause de chutes de végétation", précise Véronique Bon, directrice développement durable chez SNCF Réseau en Bourgogne-Franche-Comté. La ligne des Horlogers, qui passe en balcon au-dessus de la vallée, a également été endommagée par la chute d'un bloc de pierre de plusieurs centaines de kilos après de fortes pluies, brisant le rail et blessant gravement un automobiliste sur la route, plus bas. SNCF Réseau a diligenté une étude pour recenser les faiblesses géologiques de la colline.

En mars, la Cour des comptes a exhorté le gestionnaire d'infrastructure à se doter au plus vite d'outils permettant d'anticiper les conséquences du changement climatique pour prévoir les coûts et déployer les mesures adéquates. "L'adaptation - au changement climatique - est un sujet qui monte depuis deux ans", pose le directeur exécutif stratégie de SNCF Réseau, Alain Quinet, chargé de piloter le programme. - Gestion de la végétation - L'idée: "se projeter à 2050-2100 dans une France à +4°C", comme l'envisage le gouvernement. "Jusqu'en 2050, on voit à peu près où on va, après c'est un peu plus spéculatif", avance M. Quinet. SNCF Réseau travaille avec des scientifiques pour appliquer des modèles climatiques et évaluer les vulnérabilités de l'infrastructure.