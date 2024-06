Quand des millions d'insectes franchissent un col étroit des Pyrénées

Par une chaude journée de septembre, dans le col de Bujaruelo à la frontière entre la France et l'Espagne, le scientifique britannique Will Hawkes s'est retrouvé enveloppé d'un nuage d'insectes qui bourdonnaient de manière "déterminée".

"Un blizzard de papillons jaunes et blancs, comme une tempête de pétales": plus de 17 millions d'insectes franchissent chaque année un col étroit des Pyrénées, selon une étude qui décrit pour la première fois en détail cette grande migration de la nature.

Au plus fort de la vague, plus de 3.000 individus s'engouffrent chaque minute dans la brèche. En provenance d'Europe continentale, direction le Sud.

Mouches domestiques, papillons, libellules...: chaque année plus de 17 millions d'insectes franchissent le col de Bujaruelo, large de seulement 30 mètres, selon les travaux menés par ce spécialiste des migrations d'insectes.

Le phénomène avait déjà été documenté en 1950 par le couple d'ornithologues britanniques Elizabeth et David Lack, qui avaient parlé de "migrants les plus remarquables de tous".

Mais cette migration massive n'avait pu être quantifiée. C'est pourquoi chaque automne depuis 2018, l'équipe de chercheurs de Will Hawkes se rend au col de Bujaruelo, où elle a installé des caméras vidéo et des pièges sur le passage des insectes, afin de les comptabiliser et les identifier.

La plupart (90%) sont des syrphes à ceinture, aux rayures oranges et noires. Ces insectes volants de la famille des mouches se nourrissent de pucerons et sont donc parfaits pour débarrasser les cultures ou les jardins des parasites, explique Will Hawkes.