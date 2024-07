Un incroyable fossile de dinosaure découvert suite aux pluies torrentielles qui ont frappé le Brésil

Ce fossile a été identifié en mai, dans la localité de Sao Joao do Polesine, à environ 300 km de Porto Alegre, dans une zone de pampa considérée comme l'eldorado brésilien de la paléontologie.

D'après les premières observations de ce centre réputé, il s'agit d'un spécimen de la famille des herrérasauridés, carnivores bipèdes à longue queue qui habitaient sur les terres où se situent aujourd'hui l'Argentine et le Brésil.

Après quatre jours d'excavations, une équipe de paléontologues de l'Université fédérale de Santa Maria (UFSM) est parvenue à retirer et à transporter jusqu'à son centre de recherches le bloc de roche contenant le squelette fossilisé.

Plusieurs analyses seront nécessaires pour que les scientifiques puissent établir clairement si le fossile extrait de la roche en mai appartient ou non à cette même espèce.

Selon lui, il s'agit potentiellement du second fossile le plus complet connu jusqu'à présent dans la famille des herrérasauridés. Le premier avait été découvert dans la même région en 2014, permettant d'identifier une nouvelle espèce aux griffes crochues, baptisée gnathovorax cabreirai.

"Non seulement il s'agit d'un des plus anciens fossiles de dinosaures au monde, mais il se trouve dans un très bon état de conservation. Il nous apportera beaucoup d'informations sur l'anatomie de ces dinosaures", explique à l'AFP Rodrigo Temp Müller, responsable des recherches.



Un travail "très minutieux, presque chirurgical", qui pourrait prendre "plusieurs mois", indique Rodrigo Temp Müller. "Le moindre petit fragment peut contenir des informations qu'on ne pourrait pas obtenir s'il s'abîmait", insiste-t-il. A l'issue des travaux, les résultats de la recherche doivent faire l'objet d'une publication dans une revue scientifique.

Accélérateur d'érosion



La pampa du sud du Brésil, près de la frontière avec l'Argentine et l'Uruguay, recèle sous sa terre rouge une centaine de gisements riches en fossiles qui dévoilent des trésors de connaissance sur l'époque des premiers dinosaures.



Les pluies torrentielles et les inondations qui ont frappé la région en mai ont fait plus de 180 morts et causé d'énormes dégâts matériels.



En ce qui concerne les recherches paléontologiques, ces précipitations exceptionnelles ont joué un rôle en partie bénéfique, en "accélérant l'érosion", dévoilant ainsi le fossile de la famille des herrérasauridés, qui n'aurait été découvert que bien plus tard en temps normal, selon Rodrigo Temp Müller.



Mais cela présente également des inconvénients, les fortes pluies "détruisant beaucoup de matériaux" des fossiles, notamment des fragments de petite taille.



C'est pourquoi les paléontologues surveillent de près les gisements, à la recherche de fragments exposés à ciel ouvert, et redoublent leurs efforts lors des excavations pour pouvoir récupérer des fossiles dans le meilleur état possible.