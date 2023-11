Un nouveau superordinateur flamand dès l'automne 2025 à la VUB

Les superordinateurs, ou supercalculateurs, peuvent être répartis en deux niveaux. Les machines de niveau 2 sont déjà présentes dans chaque université flamande. Par contre, il n'existe qu'un seul exemplaire de niveau 1 pour toute la Région. Il s'appelle "Hortense" et est installé à l'université de Gand (UGent).

"La différence avec les superordinateurs de niveau 2 se situe au niveau de l'échelle et de la puissance. Ces derniers permettent d'effectuer beaucoup plus de calculs dans un même laps de temps et de réaliser des analyses de données et des simulations beaucoup plus complexes, même si ces calculs nécessitent une grande quantité de données", a spécifié le responsable du département "Scientific Data and Computing" de la VUB, Ward Poelmans.