Une vingtaine d'écoles bruxelloises récompensées pour leur engagement climatique

Vingt-quatre écoles bruxelloises ont reçu vendredi le label Eco-Schools, qui récompense l'engagement dans des projets d'éducation à l'environnement et d'amélioration de la gestion environnementale. Ce label est valable deux ans et mis en place dans le cadre d'un programme éducatif, financé et coordonné par Bruxelles Environnement.

Les établissements labellisés sont notamment le centre scolaire du Blankedelle à Auderghem, l'école fondamentale Les Peupliers à Anderlecht, l'école maternelle n°2 à Schaerbeek ou encore l'institut El Hikma la Sagesse à Forest. Parmi ces 24 écoles, 13 ont obtenu un renouvellement du label tandis que 11 l'ont reçu pour la première fois.

Avec l'urgence climatique et la mobilisation des jeunes pour le climat, de plus en plus d'écoles agissent à leur niveau et un nombre croissant d'équipes pédagogiques traitent le sujet avec leurs élèves, remarque Bruxelles Environnement. Les actions mises en place englobent des assemblées d'éco-délégués, des collations zéro déchet, des parkings pour vélos, des économies d'énergie, la mise en place d'un compost ou encore des classes du dehors.