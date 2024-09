Un couple de chercheurs belges récompensé pour ses travaux sur les maladies incurables

Le prix international Gagna & Van Heck pour les maladies incurables, remis tous les trois ans par le Fonds de la Recherche Scientifique (FNRS), a été décerné pour la première fois à une équipe belge. Laurence Boon et Miikka Vikkula ont été récompensés, lundi, pour leur contribution à la compréhension des anomalies vasculaires, menant à des progrès médicaux à dimension internationale.

Laurence Boon est professeure, médecin clinicienne et coordinatrice du centre de malformations vasculaires des Cliniques universitaires Saint-Luc à Bruxelles. Professeur de génétique à l'Institut de Duve de l'UCLouvain, Miikka Vikkula est également investigateur au WEL Research Institute.

"Ils sont unis depuis 30 ans dans le travail et dans la vie, et représentent un exemple de vocation biomédicale, travaillant sans relâche pour améliorer le quotidien de patients souffrant de maladies mal comprises", souligne le FNRS. Tous deux ont largement contribué à une meilleure compréhension des maladies vasculaires orphelines, et ont engrangé des avancées thérapeutiques "significatives".