Une nuit sans pollution lumineuse dans 39 communes

La 17e édition de la Nuit de l'obscurité, organisée par l'Association pour la sauvegarde du ciel et de l'environnement nocturne (Ascen), a lieu ce samedi dans près de 40 communes en Wallonie et à Bruxelles. L'initiative a pour objectif de "sensibiliser le grand public et les décideurs politiques" à la lutte contre la pollution lumineuse.