Agfa-Gevaert reste dans le rouge

Cette année, Agfa-Gevaert a conclu la vente de sa division plaques d'impression à un groupe allemand. L'entreprise est donc désormais principalement active en tant que fabricant d'équipements et de logiciels de radiologie, de logiciels de consultation d'images médicales et de production d'imprimantes et d'encres industrielles. Mais elle fabrique aussi, par exemple, des membranes utilisées dans la production d'hydrogène vert.

Au troisième trimestre, les ventes de l'entreprise ont chuté de 3,4% pour atteindre 280 millions d'euros. L'Ebitda ajusté (bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements) a augmenté de 7 à 17 millions d'euros. Le groupe a enregistré une perte nette de 15 millions d'euros. Un an plus tôt, cette perte s'élevait à 17 millions d'euros.