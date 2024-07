Agoria s'engage à prendre ses responsabilités pour assurer un avenir aux travailleurs

"Il s'agit d'un véritable coup de massue pour tous les travailleurs d'Audi Brussels. Nous partageons le choc et l'incertitude auxquels ils sont confrontés et tenons à les assurer que nous mettrons tout en œuvre pour les soutenir et les accompagner dans les mois à venir", a affirmé Bart Steukers, CEO d'Agoria dans un communiqué de presse. "Cette annonce constitue un signal fort et clair à nos dirigeants quant à la nécessité de renforcer durablement notre industrie en Belgique."

Selon Agoria, l'usine de Forest "ne se distingue pas seulement par sa main-d'œuvre qualifiée" mais est également "la première usine neutre en carbone au monde" et abrite "la première ligne d'assemblage de batteries du groupe". "Ces accomplissements témoignent de l'importance stratégique de ce site pour l'industrie technologique belge", a ajouté Bart Steukers