Airbnb: des voyageurs dénoncent les pratiques abusives de certains hôtes

Lionel BONAVENTURE "Je n'ai fait que pleurer, c'était horrible": Emmanuelle P., 25 ans, a été "abasourdie" quand la propriétaire du logement Airbnb qu'elle a loué dans le sud de la Corse lui a réclamé 2.570 euros pour rembourser des dégâts mobiliers "déjà présents". Objets prétendument disparus, taches et rayures du mobilier, frais de ménage supplémentaires, la liste est longue et l'enfer commence pour cette étudiante en droit et ses amis, après avoir passé un week-end prolongé de mai près de Porto-Vecchio.

Comme Emmanuelle - qui n'a pas souhaité donner son patronyme -, de nombreux voyageurs dénoncent depuis quelques jours sur le réseau social X les pratiques de certains hôtes Airbnb, comme la réclamation de frais supplémentaires exorbitants pour rembourser des dégâts de matériel - parfois inventés - après un séjour. Une vague de dénonciations déclenchée par un tweet viral d'Ewen L., un étudiant rennais de 21 ans parti en vacances dans un Airbnb à Marseille et à qui la propriétaire réclame 290 euros à cause d'une tache de gel douche dans un tiroir. L'hôte justifie la facture: 140 euros pour acheter un nouveau meuble et 150 euros pour les frais d'installation. Une réclamation "totalement ubuesque" selon le Breton qui, avant de partir, a laissé deux bouteilles de gel douche et shampoing dans le tiroir de la salle de bain "pour les prochains locataires", explique-t-il à l'AFP.

"J'ai reçu beaucoup de messages de gens qui avaient eu des problèmes similaires", constate le jeune homme, pour qui la facture a été rapidement annulée par Airbnb après un examen de la situation. De son côté, Emmanuelle conteste la réclamation de son hôte pendant un mois. Elle envoie de nombreuses photos et vidéos prises pendant son séjour pour prouver la préexistence des dommages et passe des heures au téléphone avec la plateforme pour détailler ses faits et gestes, et ceux de ses amis. "J'avais l'impression d'être en garde à vue au téléphone", se désole l'Ajaccienne. La propriétaire les accuse aussi d'avoir organisé une fête - qui n'a jamais eu lieu selon la jeune femme - et de "sortir de la piscine mouillés", tachant la terrasse.