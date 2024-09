Australie: moins de 50% de l'électricité produite à partir du charbon pour la première fois

D'après l'expert de la finance du climat Tim Buckley, le plus bas atteint en août a été causé par une météo turbulente et des températures élevées pour un passage au printemps austral, qui ont réduit de jusqu'à 20% la demande.

L'Australie reste pour autant l'un des principaux exportateurs mondiaux de charbon et de gaz. Elle dépend fortement des combustibles fossiles pour générer son électricité.

"C'est un plus bas historique pour la part du charbon sur le marché australien de l'électricité, mais c'est aussi un signe de ce vers quoi nous nous dirigeons", estime M. Buckley auprès de l'AFP, affirmant que "dans quelques années seulement, la part du charbon sera pratiquement nulle".

Entre 2022 et 2023, les combustibles fossiles ont compté pour 91% de la consommation nationale d'énergie, un indicateur plus large que la production d'électricité puisqu'il inclut les combustibles utilisés dans les secteurs du transport et de l'industrie.

- Développement des renouvelables -

La plupart des 16 centrales australiennes à charbon devant fermer dans les prochaines années, le gouverneur et le secteur investissent dans les énergies renouvelables.