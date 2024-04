Babboe rappelle 22.000 vélos-cargo après son enquête sur la sécurité

Babboe rappelle 22.000 de ses vélos-cargos pour des raisons de sécurité, soit un tiers de sa flotte, a indiqué mardi la société néerlandaise. Les premiers modèles seront collectés aux Pays-Bas et en Allemagne à la mi-avril, puis dans d'autres pays.

L'entreprise avait récemment indiqué que les propriétaires d'un vélo-cargo obtiendraient plus de clarté autour de Pâques sur les modèles qu'il faut rappeler.

Le fabricant de vélos a été discrédité au début de l'année après que plusieurs modèles de vélos-cargos ont été jugés dangereux. L'Autorité néerlandaise de sécurité des aliments et des produits de consommation (NVWA) a ouvert une enquête pénale à l'encontre de Babboe pour cette raison.

La plupart des vélos-cargos pourront être remis en circulation après entretien, estime Gerard Feenema, le directeur de Babboe. Selon lui, la mise en œuvre du rappel prendra cependant beaucoup de temps. "Nous comprenons que cela soit ennuyeux pour nos clients et nous avons donc fait de notre mieux pour trouver une solution appropriée et les dédommager."

Pour tous les propriétaires d'un modèle concerné par le rappel mais âgé de plus de cinq ans, la valeur du vélo en l'état sera prise en compte.

Tous les propriétaires d'un modèle âgé de cinq ans ou moins et visé par le rappel se verront offrir un nouveau vélo une fois qu'ils auront remis celui qui est défectueux. S'ils le souhaitent, ils pourront choisir un deux roues électrique au lieu d'un vélo-cargo.

En février, la NVWA avait ordonné à Babboe d'arrêter temporairement la vente de ses vélos-cargos et de rappeler les bicyclettes vendues. L'autorité de régulation a conclu, après enquête, que des centaines de cadres s'étaient cassés au cours des dernières années. L'entreprise néerlandaise n'aurait pas enquêté correctement sur les causes de ces ruptures et n'aurait pas pris les mesures qui s'imposaient.