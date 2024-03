Basic-Fit a vendu plus d'abonnements et plus cher

L'enseigne néerlandaise de salles de fitness Basic-Fit a vendu plus d'abonnements l'an dernier, et à des prix plus élevés, malgré une demande en baisse en France. Le nombre de ses membres a augmenté de 13%, à 3,8 millions, a annoncé jeudi la société cotée.

Le chiffre d'affaires de l'enseigne de fitness atteint un peu plus d'un milliard d'euros alors que son bénéfice opérationnel a fortement progressé. In fine, Basic-Fit a réduit sa perte nette de 3,7 à 2,7 millions d'euros.

La chaîne compte plus de 1.400 salles de fitness aux Pays-Bas, en Belgique, au Luxembourg, en France et Espagne et en Allemagne. Dans notre pays, Basic-Fit comptait 223 implantations fin 2023, soit quatre de plus que fin 2022.