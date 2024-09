Bénéfice semestriel en baisse pour BNP Paribas Fortis

BNP Paribas Fortis a dégagé au premier semestre un bénéfice net part du groupe d'1,35 milliard d'euros, soit moins que le milliard et demi engrangé lors des six premiers mois de l'année 2023 (-10,9%). La filiale belge du géant bancaire français souligne cependant que le premier semestre de l'année dernière avait "bénéficié de plusieurs éléments positifs".

Par rapport au premier semestre 2023, le produit net bancaire a baissé de 3,6%, à 5,2 milliards d'euros. Le résultat d'exploitation a chuté de 13,3% à 2,02 milliards d'euros et les frais de gestion ont crû de 2,9% à 3 milliards d'euros.

Au 30 juin, BNPP Fortis totalisait 262,3 milliards d'euros (+6,4%) de crédits à sa clientèle et 209,1 milliards d'euros de dépôts (-0,7%). "Sans compter l'impact du bon d'État de 6,9 milliards d'euros, les dépôts sur comptes d'épargne, comptes courants et comptes à terme en Belgique ont augmenté d'1,1%" lors des six premiers mois de l'année, relève la banque.