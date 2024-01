BP choisit la continuité en nommant Murray Auchincloss comme nouveau patron

Le géant britannique du pétrole et du gaz BP a confirmé mercredi Murray Auchincloss comme nouveau directeur général permanent, en remplacement de Bernard Looney qui avait quitté le groupe brusquement en septembre.

La nomination de M. Auchincloss fait suite à "un processus robuste et concurrentiel de recherche, mené par le conseil d'administration sur les quatre derniers mois vec le soutien de conseillers internationaux", et a porté sur des candidatures variées dont certaines externes.

Le président du conseil d'administration Helge Lund a décrit M. Auchincloss comme un "candidat remarquable et le dirigeant qu'il faut pour BP".

Avant de devenir DG par intérim, M. Murray, 53 ans, était directeur financier du groupe où il avait auparavant occupé plusieurs fonctions de haute direction.

"Peu de gens connaissent BP mieux" que M. Auchincloss, a poursuivi M. Lund, louant son "accent sur la performance et l'exécution, et profonde compréhension des opportunités et défis présentés par la transition énergétique".