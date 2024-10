Chiffre d'affaires stable et hausse du nombre de clients pour Ikea Belgique

Les magasins Ikea ont attiré 2,3% de clients (hors nourriture et services) en plus sur l'année fiscale 2024, soit 7,6 millions. Cette hausse est notamment liée au succès croissant de l'application et du site belges de l'entreprise, qui ont accueilli 18,5% de visiteurs supplémentaires, à 87,4 millions. Les ventes en ligne ont par ailleurs connu une augmentation de 10,7%.

L'activité nourriture du géant suédois a également enregistré un bon score, avec 6 millions de clients en plus (+4,5%) ayant engendré une croissance de 6,2% des ventes dans les espaces Bistrot, restaurants et marché suédois.