Chine: la Banque centrale dévoile des mesures pour relancer l'économie

Pékin va "réduire le ratio de réserve obligatoire (RRR) et le taux d'intérêt directeur, et faire baisser le taux d'intérêt de référence du marché", a déclaré Pan Gongsheng, chef de la Banque centrale, lors d'une conférence de presse à Pékin.

La Chine va également "réduire les taux d'intérêt des prêts hypothécaires existants et unifier les ratios d'acompte pour les prêts hypothécaires", a encore annoncé le chef de la Banque centrale.

Cela "poussera les banques commerciales à baisser les taux d'intérêt des prêts hypothécaires existants à un niveau proche des taux d'intérêt des prêts nouvellement émis".

Plus d'un an et demi après la levée des restrictions sanitaires qui pénalisaient l'économie du géant asiatique, la reprise post-Covid tant espérée a été brève et moins robuste qu'escompté.