Crise en Libye: l'ONU et Washington appellent à une réunion autour de la Banque centrale

L'ONU et les États-Unis ont appelé mardi les acteurs politiques en Libye à une réunion "urgente" pour désamorcer la crise autour de la Banque centrale (BCL) et le blocus de la production et des exportations de pétrole.

En proie au chaos depuis la chute et la mort du dictateur Mouammar Kadhafi en 2011, la Libye est gouvernée par deux exécutifs rivaux: celui d'Abdelhamid Dbeibah installé à Tripoli (ouest) et reconnu par l'ONU, et un autre dans l'Est, soutenu par le maréchal Khalifa Haftar.

Ripostant lundi à l'éviction par les autorités de l'Ouest du gouverneur de la BCL, qui gère la manne pétrolière et le budget de l'État réparti entre les différentes régions, leurs rivaux de l'Est ont stoppé la production et les exportations pétrolières.

La Manul a qualifié de "décisions unilatérales" aussi bien celle du Conseil présidentiel, en accord avec le Premier ministre Dbeibah, de remplacer le gouverneur de la BCL Seddik el-Kebir, que la fermeture jusqu'à nouvel ordre des gisements et terminaux pétroliers par le camp Haftar, principalement basés dans l'est et le sud qu'il contrôle.