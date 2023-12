Crise viticole: près de 8.000 hectares voués à l'arrachage dans le Bordelais

Le programme cofinancé par l'État et l'interprofession, qui peut atteindre 9.500 hectares sur deux ans, doit aussi permettre de réduire une production excédentaire. Le guichet sera rouvert à l'automne 2024 pour les 1.500 hectares restants.

En juillet, 1.085 pré-candidatures avaient été déposées en vue d'arracher 9.251 hectares.

"On est relativement proche", a déclaré à l'AFP Stéphane Gabard, président du Syndicat des AOC Bordeaux et Bordeaux supérieur. "Cela montre un certain engouement de nos opérateurs qui ont besoin de réduire leurs surfaces et d'éviter les problèmes sanitaires liés à la multiplication des vignes en friche."