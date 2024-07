Cryptomonnaies: Solana, la "blockchain" qui talonne Ethereum et Bitcoin

Solana est une chaîne de blocs (ou "blockchain", en anglais), c'est-à-dire une grande base de données stockant la trace de transactions de manière sécurisée et infalsifiable.

Solana, un registre virtuel qui héberge des cryptomonnaies, a connu une croissance exponentielle ces derniers mois, au point de rivaliser avec une chaîne de blocs bien plus établie, Ethereum, dans la course au lancement d'un produit financier qui leur serait adossé.

Cela représente une fraction du prix d'un bitcoin, la plus célèbre des cryptomonnaies, qui cote en ce moment entre 57.000 dollars et 62.000 dollars.

Pour fonctionner, les cryptomonnaies doivent s'appuyer sur une chaîne de blocs: l'ether ou le tether sont par exemple hébergés sur Ethereum, l'ADA sur Cardano, et le bitcoin sur un système du même nom.

Avec environ 61 milliards de dollars de capitalisation, Sol s'est hissé dans le top 5 des cryptomonnaies, cependant loin derrière le bitcoin et ses plus de 1.100 milliards cumulés.

Mais Sol a bondi d'environ 1.500% depuis le creux du marché fin 2022, là où le bitcoin et l'ether ont un peu moins que triplé par rapport à leur plus bas respectifs de 2022.

- La vitesse à moindres frais -

Signe de son succès, le nombre d'identifiants de connexion unique actifs quotidiennement sur Solana est passé d'un peu moins de 660.000 en début d'année à plus d'1,5 million début juillet, trois fois plus que sur Ethereum, d'après des données compilées par le site The Block.