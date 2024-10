Dans une usine hongroise de Veolia, la chasse aux "polluants éternels"

Dans ce site présenté comme le plus grand au monde, on se croirait dans un atelier de couture où les employés manient délicatement des kilomètres de "tresses" blanches.

Après traitement, ces matériaux deviennent des fibres polymères capables de piéger dans leurs pores les micropolluants.

Le géant français des services à l'environnement Veolia redouble d'efforts dans ce secteur, alors que la lutte contre les PFAS devient une préoccupation majeure des pouvoirs publics, de l'Union européenne aux Etats-Unis.

Témoin de ses ambitions, il a dévoilé cette semaine de nouveaux objectifs, visant un milliard d'euros de chiffre d'affaires à horizon 2030 - contre 50 millions l'an dernier.

Plus largement, le marché des technologies d'eau est "en pleine expansion" selon Veolia, qui l'estime à 220 milliards d'euros et espère pour sa part croître "de 6 à 10% par an".