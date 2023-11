Deceuninck arrête ses activités sur deux sites en Allemagne: 230 emplois menacés

Deceuninck, le producteur de profilés PVC et composites pour fenêtres et portes, a décidé l'arrêt de sa production à Bogen (Allemagne) et de toutes ses activités logistiques à Hunderdorf (Allemagne) afin d'optimiser son réseau. Le plan de restructuration affectera plus de 230 travailleurs, a indiqué l'entreprise mardi matin avant l'ouverture de la bourse.