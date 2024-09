Des Airbus A350 de Cathay Pacific nécessitent de nouvelles conduites de carburant

Les "conduites de carburant au niveau du moteur" de "15 avions" nécessitent un remplacement et, "parmi eux, six ont déjà connu des réparations réussies et sont prêts à être utilisés", a affirmé l'entreprise, ajoutant qu'un total de 90 vols avaient été annulés entre lundi et samedi.

Cathay, l'un des plus grands utilisateurs mondiaux d'avions A350, a immobilisé les 48 appareils de ce type présents au sein de sa flotte après qu'un avion à destination de Zurich a été contraint de rebrousser chemin vers Hong Kong lundi.