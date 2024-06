Des centaines de cars contrôlés sur les parkings de quatre parcs d'attraction

Les autocars arrivant dans quatre des principaux parcs d'attraction du pays sont contrôlés ce lundi dans le cadre de la première journée d'action nationale "Transport de voyageurs", a indiqué le SPF Mobilité et Transports, à l'initiative de cette action.

Les contrôles sont effectués, une fois que les passagers ont quitté le car, sur les parkings de quatre destinations touristiques particulièrement fréquentées, à savoir Pairi Daiza, Walibi, Bellewaerde et Bobbejaanland. La vingtaine d'inspecteurs du service Contrôle routier mobilisés pour l'occasion se penchent sur le respect des règles relatives à l'utilisation du tachygraphe, aux temps de conduite et de repos, aux permis de conduire, à la formation continue obligatoire ainsi qu'à l'accès à la profession et au marché.

L'objectif est de contrôler quelques centaines d'autocars. Pour ce faire, les nouveaux dispositifs DSRC (Dedicated Short Range Communication), des appareils pouvant lire à distance les tachygraphes modernes, sont utilisés comme outil de présélection.