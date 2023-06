Emeutes: une vingtaine de lignes de bus RATP restent interrompues

Les bus ont été incendiés "dans un centre de remisage clôturé et gardienné" non loin de la station Fort d'Aubervilliers, a précisé l'opérateur de transport parisien.

"Mon premier message est un message d'indignation, d'écoeurement, quand on voit les services publics qui sont touchés ça ne peut ajouter que de l'injustice à l'injustice", a déclaré le ministre délégué aux Transports Clément Beaune, en déplacement sur le site du sinistre à Aubervilliers.

"On s'en prend à ce qui sert la vie de tous les jours (…) dans ces territoires où il y en a vraiment besoin", s'est indigné le patron de la RATP Jean Castex. En plus des 12 bus détruits, un treizième a été endommagé et transféré dans un autre dépôt.