En Mongolie, un hiver extrême décime les cheptels des nomades

En Mongolie, pourtant habituée aux températures polaires, un hiver particulièrement rude cette année a décimé deux millions d'animaux d'élevage et mis sur la paille des bergers désormais privés de leur principal moyen de subsistance.

La Mongolie, enclavée entre la Chine et la Russie, s'étend sur un vaste territoire grand comme trois fois la France et composé de montagnes et de plateaux vallonnés.