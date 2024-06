En Provence, une nouvelle "mosaïque" d'arbres pour lutter contre la mort de la forêt

Julien Panchout, directeur de l'agence territoriale Bouches-du-Rhône/Vaucluse de l'ONF, montre les branches desséchées à la cime des chênes pubescents, leurs feuilles vertes et arrondies caractéristiques étant toutes tombées.

Au cœur de la Provence, "la forêt meurt petit à petit", poussant l'Office national des forêts (ONF) à la transformer en une "mosaïque" incluant des essences plus résistantes au réchauffement climatique, comme le très rare pin de Salzmann.

L'arbre "concentre l'ensemble de la sève sur les branches basses lors des années de sécheresse" et meurt par le haut, explique-t-il.

Ce phénomène de "descente de cimes" touche déjà 80% des chênes pubescents de la forêt de Cadarache, à Saint-Paul-lez-Durance (Bouches-du-Rhône) et risque de concerner de plus en plus d'essences sachant que la forêt recouvre 30% du territoire en France.

"50% des espèces devraient s'adapter", estime le directeur territorial Midi-Méditerranée de l'ONF, Hervé Houin. "Mais pour tout le reste, il faut accompagner."