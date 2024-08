Fin de semaine calme après des chiffres de l'inflation rassurants

Solvay (31,70) et Syensqo (74,40) gagnaient 1,99 et 1,11% alors qu'UCB (163,70) cédait de justesse 0,27%, rejoignant ainsi Galapagos (26,38) et arGEN-X (468,10) qui reperdaient 1,71 et 1,27%.

AB InBev (55,30) cédait 0,40% alors que Lotus Bakeries (11.380) gagnait 1,61%, Ageas (46,52) s'appréciant de 0,82% tandis que KBC (70,34) concédait 0,11%.

Melexis (81,60) et D'Ieteren (219,00) valaient 0,87 et 0,46% de plus que la veille, Cofinimmo (61,75) et WDP (24,14) remontant de 0,98 et 1,17%.

Les résultats de Recticel (12,50) et Banimmo (3,36) étaient salués par ailleurs par des bonds de 6,84 et 4,35% tandis que Shurgard (39,85) gagnait 1,27% malgré son détachement de coupon.