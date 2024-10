France: le couvre-feu nocturne prolongé en Martinique jusqu'à lundi prochain

Cette mesure visant "à garantir la sécurité des personnes et des biens dans le contexte actuel d'atteintes graves à l'ordre public" a été prise alors que les autorités avaient fait état plus tôt dans la journée d'une "nette diminution" des "exactions" et "blocages", liés à la mobilisation contre la vie chère. "Cette mesure exceptionnelle (...) sera prolongée autant que nécessaire", a prévenu la préfecture.

Le préfet a également prolongé l'interdiction de l'achat, la vente et le transport au détail de carburant et produits explosifs notamment, ainsi que "l'importation, l'achat, la vente, le transport et l'utilisation d'artifices" et autres articles pyrotechniques.

Un couvre-feu nocturne sur toute l'île avait été instauré le 10 octobre.

L'île antillaise de près de 350.000 habitants est en proie depuis début septembre à une mobilisation sociale qui a dégénéré en violences urbaines contre le prix des produits alimentaires, 40% plus chers que dans l'Hexagone.

Une septième réunion de négociation entre l'Etat et les acteurs locaux (militants, grande distributions, élus) pour faire baisser le coût de la vie doit se tenir mardi à Fort-de-France.