Frédéric Dunon nommé CEO de Elia Transmission Belgium

"L'élargissement du portefeuille d'activités et les ambitions définies en matière, entre autres, d'offshore et de transformation digitale des activités rendent souhaitable une scission plus marquée entre les tâches et activités d'Elia Group et celles d'Elia Transmission Belgium", souligne Elia par voie de communiqué.

Frédéric Dunon travaille depuis plus de 20 ans déjà chez Elia et a endossé diverses fonctions opérationnelles et de direction pendant cette période. Depuis le 1er novembre 2022, il exerçait déjà la fonction de Deputy Chief Executive Officer d'Elia Transmission Belgium.