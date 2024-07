GBL propose une hausse de 80% de son dividende, à 5 euros

GBL a pu compter sur des plus-values réalisées à hauteur de 630 millions d'euros, qui ont contribué à ce dividende "record". La société d'investissement a notamment réduit sa participation dans le capital d'Adidas de 7,6% à 5,1%. "GBL continue à soutenir la société, sa direction et sa stratégie", assure-t-elle.

Les sociétés en portefeuille ont réalisé des performances opérationnelles globalement solides au premier semestre. L'évolution du cours de bourse des sociétés cotées a toutefois été contrastée, constate le groupe belge. "Adidas, SGS, Imerys, et, dans une moindre mesure, Ontex, ont évolué favorablement. Cela n'a pas été le cas pour Pernod Ricard et Concentrix, malgré leur capacité à s'adapter à un environnement plus complexe. Le contexte pour Umicore est particulier en raison du ralentissement de la demande de véhicules électriques touchant l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement sectorielle", analyse-t-il.