Heineken a vendu plus de bières au premier trimestre

Au total, le deuxième brasseur mondial après AB InBev a vendu plus de 55 millions d'hectolitres de bières, soit une augmentation de 4,7% en un an. La majorité des breuvages ont été écoulés en Amérique du Nord et en Amérique du Sud, où les ventes ont progressé de 5%.

Le chiffre d'affaires total s'est lui élevé à plus de 8,1 milliards d'euros, en hausse de 7,2% par rapport à l'année précédente.