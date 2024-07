Holcim Belgique acquiert la société Mark Desmedt

Holcim Belgique a finalisé l'acquisition de la société Mark Desmedt, située à Grimbergen. "Elle renforce la position d'Holcim sur le marché des matériaux de construction et de démolition en Belgique et soutient la stratégie de croissance de l'entreprise dans ce secteur", a souligné Holcim Belgique dans un communiqué lundi.

Mark Desmedt est une entreprise belge de recyclage, située à Grimbergen à côté du canal de Bruxelles-Willebroek-Anvers, et fondée en 1989 par la famille Desmedt. Avec un développement dans la production de béton prêt à l'emploi en 2001, elle a acquis une position de leader dans le recyclage et la valorisation circulaire des déchets issus de la construction et démolition avec un volume de 500.000 tonnes traitées chaque année.

D'ici 2027, Holcim Belgique a pour objectif de valoriser annuellement deux millions de tonnes de matériaux issus de la démolition.