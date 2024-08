IBA enregistre une hausse de ses ventes mais reste dans le rouge au 1er semestre 2024

Au premier semestre, son bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) s'est élevé à 6,8 millions d'euros. A la même période l'année dernière, l'entreprise avait enregistré une perte de près de 14 millions d'euros.

La société Ion Beam Application (IBA), basée à Louvain-la-Neuve, dans le Brabant wallon, est spécialisée dans le développement de systèmes de diagnostic et de traitement du cancer. Cette société cotée en bourse, considérée comme l'un des fleurons de l'économie wallonne, est actuellement un leader mondial dans le domaine de la protonthérapie, une technologie considérée comme la forme la plus avancée de radiothérapie actuellement disponible.

Du côté de ses résultats nets, IBA affiche une perte de 10,3 millions d'euros. Un an plus tôt, cette perte s'élevait à plus de 27 millions d'euros.