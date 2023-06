Jan De Nul fournit deux navires pour les projets éoliens offshore de l'allemand RWE

Le partenariat comprend l'affrètement exclusif et à long terme des deux navires installateurs de nouvelle génération Les Alizés et Voltaire. Ils pourront être utilisés pour les projets de construction, mais également pour les campagnes de maintenance des parcs existants de RWE.

Les Alizés a été affrété pour plus de cinq ans. Avec une capacité de levage de 5.000 tonnes et une capacité de charge de 61.000 tonnes, il est en capacité de gérer l'ampleur et les futures dimensions des prochaines générations d'éoliennes. Son premier projet sera le danois Thor. Le début des travaux d'installation des fondations pour ce parc éolien de 1.000 mégawatts est prévu pour 2025.