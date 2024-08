Jan De Nul remporte deux contrats en Géorgie et au Kazakhstan

Ces projets s'inscrivent dans le cadre du développement du corridor médian, une route commerciale reliant l'Asie du Sud-Est et la Chine à l'Europe via l'Asie centrale. Cette dernière est considérée comme "une alternative fiable à la route plus septentrionale via la Russie, ou la route méridionale via le canal de Suez", indique le communiqué. Toutefois, les ports maritimes existants constituent actuellement des goulets d'étranglement pour les marchandises empruntant cet itinéraire.

Jan De Nul sera chargé des travaux de dragage au Kazakhstan et de la construction d'un brise-lames, des chenaux d'accès et de points d'inflexion en Géorgie.