Klöckner & Co veut vendre ses activités belges

Le négociant allemand en acier Klöckner & Co souhaite vendre ses activités en Belgique, en France, en Grande-Bretagne et aux Pays-Bas à l'entreprise de construction espagnole Hierros Anon, fait savoir vendredi l'entreprise.

Les Espagnols ont fait une offre et les entreprises pourraient conclure la transaction au cours du premier semestre 2024, a précisé l'entreprise. Klöckner & Co prévoit de se concentrer désormais sur l'Amérique du Nord, l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse.

Les départements concernés emploient quelque 1.500 personnes. En Belgique, Klöckner Metals emploie environ 65 personnes, selon le site web de l'entreprise, fournissant notamment des tubes et des tôles en acier.