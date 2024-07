La Bourse de Paris confiante avant une semaine chargée en résultats

La Bourse de Paris progresse de 0,63% lundi, rebondissant après une semaine largement négative, le regard tourné vers la campagne présidentielle américaine et les publications de résultats d'entreprises.

En huit jours seulement, la course à la Maison Blanche a connu deux rebondissements historiques majeurs qui ont complètement rebattu les cartes d'une élection qui ne passionnait guère les Américains: d'abord la tentative d'assassinat de Donald Trump le 13 juillet, puis le coup de tonnerre dimanche du retrait du président américaine Joe Biden, contraint à céder sous la pression de son propre camp.

"Pour les marchés, la donne change un peu sur la certitude d’une victoire de D. Trump, même s’il a encore une énorme avance, si on se fie aux sondages et aux plateformes de paris", rapporte Sebastian Paris Horvitz, directeur de la recherche du gérant d'actifs LBP AM.

Les résultats d'entreprises seront à l'honneur cette semaine, avec plus de 70 publications attendues de la part de sociétés de l'indice élargi SBF 120 et plus de la moitié du CAC 40.