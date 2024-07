La Bourse de Paris entame la semaine sur un rebond

La cote parisienne a évolué nettement en hausse durant l'ensemble de la séance.

Côté entreprises, énormément de résultats sont attendus sur le CAC 40 cette semaine. Edenred et Thales ouvriront le bal mardi matin, puis le géant LVMH présentera ses comptes mardi après la clôture du marché. BNP Paribas, Michelin et Kering, entre autres, divulgueront leurs résultats trimestriels mercredi, avant Sanofi, TotalEnergies et Hermès jeudi. Capgemini, Air Liquide et Bouygues fermeront la marche cette semaine.

D'autres résultats sont aussi attendus en Europe comme aux Etats-Unis.

"On a eu l'habitude les dernières années que plus de 90% des résultats soient positifs. Mais, lors des précédentes saisons, on a commencé à voir que certaines mauvaises surprises ont été importantes" et marquées par de fortes chutes en Bourse, note M. Tuéni.

Sur le plan des indicateurs macroéconomiques, les investisseurs regarderont surtout l'inflation aux Etats-Unis en juin (indicateur PCE), mais aussi la croissance américaine au deuxième trimestre jeudi, et des indicateurs d'activité pour juillet en zone euro et aux Etats-Unis mercredi.