La Bourse de Paris portée par les banques américaines

Ils ont effacé la déception des investisseurs après la publication d'un indice des prix à la production aux États-Unis plus élevé que prévu par les consensus d'analystes, à 1,8% sur un an.

Ces chiffres s'ajoutaient à plusieurs données - une inflation plus forte et un chômage plus bas que prévu en septembre - qui ont ces derniers jours relativisé le ralentissement de l'économie et de la hausse des prix aux États-Unis, interrogeant la trajectoire de baisse de taux de la Fed.

Les investisseurs attendent désormais la tenue d'une conférence samedi à Pékin du ministre chinois des Finances, Lan Fo'an, pour préciser le contenu du plan de relance de la deuxième économie mondiale présenté au début du mois.

L'absence de nouvelle annonce lors d'une précédente présentation avait fait dévisser mardi le CAC 40 et son puissant secteur du luxe, qui dépend fortement de la consommation en Chine