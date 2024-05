La compagnie à bas coûts Play assurera des vols entre l'Islande et Bruxelles cet été

La compagnie à bas coûts islandaise Play assurera trois vols par semaine entre Reykjavík et Brussels Airport entre le 28 mai et le 7 septembre, annonce-t-elle lundi. C'est la troisième année consécutive que l'entreprise est présente à l'aéroport de Zaventem.

Les passagers ont la possibilité de profiter d'une escale (allant jusqu'à 10 jours) en Islande sans frais supplémentaires lorsqu'ils voyagent entre l'Europe et l'Amérique du Nord, précise Play, dont le tout premier vol remonte à 2021. La compagnie dispose désormais d'une flotte de 10 Airbus A320.

Les vols entre les deux destinations durent un peu plus de 03h00.

En plus de ses liaisons européennes, le transporteur islandais opère des vols vers plusieurs destinations en Amérique du Nord, notamment Baltimore, Boston, New York et Washington DC aux États-Unis, ainsi que Toronto au Canada.