La dernière centrale fonctionnelle du Liban contrainte de fermer, faute de carburant

Cela fait plusieurs années que l'électricité fournie par la compagnie publique libanaise est proposée à fréquences irrégulières, et parfois pour seulement deux heures par jour. Les centrales électriques gérées par EDL sont régulièrement à court de carburant en raison d'une situation économique difficile dans le pays.

La crise au Liban est également attribuée à des décennies de corruption au sein de la classe politique et du monde des affaires. Selon les Nations unies, les trois quarts des plus de six millions d'habitants du pays vivent sous le seuil de pauvreté.