La dette nette de l'État fédéral repasse de peu sous les 500 milliards d'euros

La dette brute, qui tient compte des placements financiers et des titres en portefeuille, se maintient, elle, au-dessus du demi-billion avec 521,868 milliards d'euros fin juillet, soit une hausse de 258,31 millions d'euros depuis juin.

La dette de l'État flirte avec la barre des 500 milliards d'euros depuis plusieurs mois. Sous ce niveau en avril et en mai, elle l'avait de nouveau dépassé au mois de juin.

La durée moyenne de la dette de l'État fédéral a progressé de 0,16 année et s'établit désormais à 10,80 années. Le taux d'intérêt moyen sur les instruments de la dette a baissé à 1,93 % alors que les risques de refinancement à 12 et 60 mois étaient respectivement de 13,87 % et 38,04 %.