La FEB s'attend à de "nombreux" changements socio-économiques

La Fédération des entreprises de Belgique (FEB) s'attend à de nombreux changements sur le plan socio-économique, après le signal envoyé par les électeurs, toutes régions confondues, en faveur de partis de centre-droit, a réagi lundi le CEO de la plus grande organisation d'employeurs, Pieter Timmermans.

"C'est un signal clair en faveur d'une politique différente, qui soutienne l'entrepreneuriat. C'est ainsi que l'on favorise l'emploi, et donc les revenus et la prospérité. Aujourd'hui, ce soutien économique n'existe pas, et notre tissu industriel se délite. L'électeur a voulu envoyer ce message", a souligné M. Timmermans.

La FEB appelle à former "rapidement" un gouvernement "capable de remettre de l'ordre dans les finances publiques et de restaurer la compétitivité des entreprises".