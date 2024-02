La ligne TGV Paris-Lyon, la plus fréquentée d'Europe, fermée pendant quatre jours en novembre

Le ralentissement de la circulation et une offre moins importante de trains concernera "toutes les dessertes depuis Paris jusqu’en Occitanie (Montpellier), Provence Alpes-Côte d’Azur (Marseille, Toulon…) Auvergne-Rhône-Alpes (Grenoble…), Bourgogne-Franche-Comté (Dijon…) et Grand Est (Strasbourg, Metz…)", a indiqué SNCF Voyageurs dans un communiqué.

Les dessertes entre le Sud-Est et les autres régions hors Ile-de-France ne seront pas assurées comme par exemple Lyon-Nantes ou encore Lille-Marseille. Les trains au départ de Paris n'iront eux pas plus loin que Marseille et Toulon en région PACA et Montpellier en Occitanie.

Enfin, certaines lignes internationales seront elles aussi interrompues. Ce sera le cas de Bruxelles-Marseille ou Paris-Barcelone. L'offre TGV sera diminuée sur Paris-Genève, Luxembourg-Marseille ou encore Mannheim-Marseille.

Les travaux visent à équiper la ligne avec le système de signalisation ERTMS, un standard européen, qui doit permettre d'améliorer la régularité et la fiabilité des trains mais aussi augmenter la capacité de la ligne de 25% d'ici 2030 en permettant le passage de 16 trains par heure et par sens au lieu de 13 actuellement.