La limitation à 100 ml de liquides dans les aéroports réintroduite en Europe

La "règle des 100 ml" va être réintroduite le 1er septembre dans l'ensemble des aéroports de l'Union européenne, ainsi qu'en Islande, en Suisse, en Norvège et au Liechtenstein. Cette limitation, selon laquelle les contenants avec plus de 100 ml de liquide sont interdits dans les bagages à main, est remise en vigueur en raison d'un dysfonctionnement technique sur les scanners de nouvelle génération utilisés à la sécurité de plusieurs aéroports européens.

La Commission européenne a décidé le 31 juillet de l'application temporaire de cette restriction à 100 ml en raison d'un problème technique sur les équipements EDSCB utilisés dans certains aéroports en France (notamment à Roissy Charles de Gaulle et Orly), aux Pays-Bas (notamment à Amsterdam Schiphol et Eindhoven), en Allemagne, en Italie, en Irlande, en Lituanie, à Malte et en Suède. Ces aéroports utilisent des scanners de norme C3, jusqu'ici approuvés par l'UE, qui permettent de contrôler plus précisément les bagages et de détecter des éventuels explosifs sous forme liquide. Les voyageurs n'étaient alors plus contraints de limiter leurs contenants de liquides à 100 ml. Aucun aéroport belge ne dispose actuellement de cette technologie.

Selon la Commission, les scanners de norme C3 doivent être "révisés afin d'améliorer leurs performances". Elle ajoute que la limitation pourra être supprimée pour les aéroports disposant de la technologie EDSCB dès que ces scanners, après révision, respecteront "les normes les plus élevées en matière de détection".