Le BEL 20 efface une partie de sa perte de vendredi

Galapagos (26,56) progressait de 0,68% tandis que Solvay (34,37) et Syensqo (71,39) gagnaient 0,26 et 0,08%, UCB (163,40) gagnant de justesse 0,43% alors que arGEN-X (480,20) cédait toujours 0,37%.

Umicore (10,77) suivait avec un mieux de 2,47% en compagnie de Lotus Bakeries (11.980) et WDP (24,58) qui progressaient de 1,18 et 1,91%.

KBC (71,02) et Ageas (47,20) valaient 0,14 et 0,47% de plus que vendredi, AB InBev (56,84) étant positive de 0,42%, Aedifica (63,75) et Azelis (18,60) de 1,03% chacune. D'Ieteren (188,00) et Sofina (253,40) valaient quant à elles 0,79 et 0,47% de moins que vendredi.

VGP (93,90) gagnait par ailleurs 2,6% tandis que Barco (11,30) chutait de 4,1%. Colruyt (43,34) cédait de son côté 1% tandis que Ahold Delhaize (30,90) était en hausse de 1,4%.

Sequana Medical (0,99) et Onward Medical (5,08) étaient enfin positives de 7,4 et 3,9%, Hyloris (5,88) gagnant de justesse 2,4% tandis que Nyxoah (7,42) reculait de 2,6% et Fagron (18,32) de 1,9%.