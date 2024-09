Le BEL 20 réduit sa perte suite au rebond de arGEN-X

Après une ouverture en baisse de 1,1%, l'indice BEL 20 devait se redresser et évoluer parmi des indices européens partagés, l'indice bruxellois ne cédant plus que 0,1% à 3.784 points lundi vers onze heures avec 11 de ses éléments dans le rouge.

Aperam (28,31) et Umicore (27,08) valaient 1,5 et 1,8% de moins que vendredi, l'immobilière WDP (26,72) abandonnant 1,7% après une recommandation revue à la baisse.

AB InBev (53,09) cédait 0,8% tandis que KBC (68,72) et Ageas (8,47) reculaient de 0,1% chacune, Ackermans (158,30) et D'Ieteren (159,50) de 0,2%.

Barco (20,92) et Sofina (216,20) étaient positives de 1,5 et 0,3%, Elia (112,20) remontant de 0,3%.

Une bonne nouvelle faisait par ailleurs rebondir Mithra (1,576) de 15,7% après ses lourdes pertes, IBA (14,88) et MDxHealth (0,335) regagnant 3,9 et 2,4%.

Euronav (14,82) et Belysse (1,105) étaient enfin positives de 4,4 et 4,2%, Accentis (0,03) et Immobel (37,00) gagnant 6,4 et 2,5% alors que Banimmo (3,70) chutait de 3,6%.