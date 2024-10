Le BEL 20 reste positif grâce au soutien de Solvay et Syensqo

Galapagos (26,00) et UCB (166,40) étaient positives de 1,25 et 0,64%, KBC (69,84) et Ageas (48,10) s'appréciant de 1,45 et 0,92% tandis que Lotus Bakeries (12.020) était en hausse de 0,84% à l'inverse de AB InBev (60,20) qui cédait 0,07%.

Quatorze de ses éléments étaient en hausse, emmenés par Solvay (37,51) et Syensqo (80,44) qui bondissaient de 3,30 et 3,22%, à l'inverse de arGEN-X (480,50) et Elia (95,60) qui chutaient de 3,77 et 2,94%.

Ackermans (187,80) et D'Ieteren (192,60) valaient 1,08 et 1,16% de plus que jeudi, Melexis (72,45) et Azelis (19,39) remontant de 0,35 et 0,31%, Umicore (11,58) de 2,39%.

Exmar (9,20) gagnait par ailleurs 2,8% tandis que Kinepolis (39,85) et Bpost (2,575) s'appréciaient de 1,8 et 2,4%, Bekaert (36,18) et Recticel (12,84) de 1,3 et 2,5%.

Biosenic (0,0054) et Oxurion (0,35) chutaient enfin de 5,2 et 5,4% alors que Celyad (0,277) était positive de 4,9%.

Vers 16h30, l'euro s'inscrivait à 1,0970 USD, contre 1,1020 la veille. Le lingot de métal jaune se négociait autour de 77.675 euros, en progrès de 385 euros.