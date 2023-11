Le canal franco-belge Condé-Pommeroeul, mis à grand gabarit, est rouvert à la navigation

Les Voies navigables de France (VNF) et le Service public de Wallonie (SPW) ont inauguré jeudi, en présence de Clément Beaune, ministre français chargé des transports, et de Philippe Henry, ministre wallon de la mobilité et des infrastructures, le canal Condé-Pommeroeul, désormais à grand gabarit. Cette réouverture permet la navigation des bateaux jusqu'à 3.000 tonnes, soit l'équivalent de 150 camions, sur la voie fluviale franco-belge longue de 11 kilomètres.

L'objectif de ce projet "Seine-Escaut" concrétise l'ambition européenne et régionale de développer le transport fluvial, entre le bassin de la Seine, les ports de la façade maritime des Hauts-de-France et de l'Europe du Nord-Ouest, soit un réseau de plus de 1.100 kilomètres de voies fluviales.

Les Voies navigables de France (VNF) et le Service public de Wallonie (SPW) ont mené depuis 2016 d'importants travaux d'entretien du canal Condé-Pommeroeul. L'investissement, soutenu par l'Union européenne et la Région Hauts-de-France, s'élève à 116 millions d'euros. La réouverture de l'axe fluvial représente l'économie d'une demi-journée de trajet pour les transporteurs fluviaux qui passeront la frontière franco-belge plus facilement et plus rapidement.

Le canal relie Condé-sur-l'Escaut, en France, à Pommeroeul, en Belgique. La voie fluviale a été fermée à la navigation en 1992 à la suite de phénomènes d'envasement rapide d'une partie de ce tronçon, entre l'écluse d'Hensies et le Grand Large de Fresnes. D'importants travaux de dragage et de recalibrage ont été nécessaire, notamment l'extraction d'un million de mètres cubes de sédiments et le terrassement de 450.000 mètres cubes de terre pour la mise à grand gabarit de la voie d'eau.